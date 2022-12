Prefeitura de Maraú vai cobrar tarifa de visitação para turistas; veja

Foto: Prefeitura de Maraú/Divulgação

A partir de terça-feira (20), a Prefeitura de Maraú, cidade do baixo sul da Bahia, vai começar a cobrar a Tarifa para Manutenção (TAMMAR) para visitantes. Os recursos vão ser utilizados na preservação e manutenção das vias públicas, praças e jardins e na divulgação da região para atrair mais turistas. [Saiba quem é isento ao final da reportagem]

O valor cobrado será de R$ 20 a todas as pessoas que não moram no município e que usam do patrimônio público de uso especial da península em caráter turístico. Segundo a prefeitura, inicialmente, a operação será realizada na Central de Atendimento ao Turista para quem chegar pelo terminal hidroviário.

Em seguida, será iniciada a cobrança na via terrestre, também para veículos. A prefeitura divulgou que vai ser realizado um período de cadastro para veículos isentos. De acordo com a gestão municipal, estudantes, Pessoas com Deficiência e inscritos no CAD único terão garantidas a meia entrada.

Além disso, para agilizar e trazer maior comodidade, também será possível o turista adquirir o voucher por meio de site turístico criado para dinamizar informações sobre o destino, bem como trazer a transparência da arrecadação e investimentos realizados com valores obtidos.

São isentos da TAMMAR:

Residentes ou domiciliados no Município de Maraú;

quem estiver a trabalho;

quem estiver realizando pesquisas e estudos de carácter científico sobre a fauna, a flora e o ecossistema;

menores que 5 (cinco) anos e maiores que 65 (sessenta e cinco).

