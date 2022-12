Prefeitura de Maringá anuncia concurso público com salários acima de R$ 5 mil

Prefeitura de Maringá, Paraná, anuncia concurso público no município. Ao todo são 04 cargos e 37 vagas mais formação de cadastro reserva para diferentes níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever até 12 de janeiro de 2023 através do portal do Instituto Unifil. A taxa de inscrição depende do nível de escolaridade, sendo de R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental e R$ 80,00 para os de ensino médio.

Vagas concurso público Maringá

Confira a seguir a lista com as oportunidades de acordo com o quantitativo de vagas:

Borracheiro (1)

Lavador de Veículos (2)

Lubrificador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de Máquinas Pesadas (1)

Mecânico de Motocicleta (1)

Mecânico de Veículos Leves – álcool e gasolina (1)

Mecânico de Veículos Pesados (1)

Operador de Micro Trator, Trator Agrícola, Micro Rolo Compactador, Rolo Compactador e outros (5)

Operador de Motoniveladora, Trator Esteira, Pá Carregadeira, Retroescavadeira e outros (5)

Pedreiro (5)

Soldador/Serralheiro (2)

Torneiro Mecânico (1)

Agente Fiscal (5)

Cuidador de Idosos (2)

Técnico em Laboratório – Análise Clínicas (1)

Técnico de Manutenção (Elétrica) (1)

Técnico de Manutenção (Refrigeração) (1)

Os salários dos aprovados neste concurso público variam a depender do cargo, estando entre R$ 1.619,74 a R$ 5.702,40. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Como serão as provas?

As provas do concurso público em Maringá estão marcadas para 05 de março de 2023. Os candidatos serão submetidos às etapas de acordo com o cargo escolhido. As etapas que acontecerão de acordo com o edital são:

Prova objetiva para todos os candidatos;

Prova prática para os candidatos aprovados nos cargos de Borracheiro, Lavador de Veículos, Lubrificador, Marceneiro, Mecânico, Operador de Equipamentos, Pedreiro, Soldador/Serralheiro, Técnico de Manutenção e Torneiro Mecânico;

Teste de aptidão física para os aprovados no cargo de Cuidador de Idosos.

É importante lembrar que as provas escritas serão realizadas no dia 05 de março de 2023, em data, local e horário a confirmar na publicação do edital de homologação das inscrições no dia 14 de fevereiro.

O gabarito está marcado para ser divulgado um dia depois da prova, no dia 06 de março pelo portal da banca organizadora.