Prefeitura de Penedo começa a vacinar bebês contra a Covid-19

Assessoria SEMS Penedo

A partir desta segunda-feira (05), a Prefeitura de Penedo avança ainda mais no combate contra a Covid-19, vacinando crianças de 6 meses a 2 anos de idade, portadoras de comorbidades.

A campanha desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) está sendo realizada na rede de Atenção Básica (confira cronograma abaixo do texto).

Os pais ou responsáveis devem apresentar os respectivos documento de identificação, com foto, além da caderneta de vacinação da criança, RG ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS e comprovante de comorbidade (laudo, prescrição médica ou relatório médico).

O imunizante a ser utilizado nos bebês e crianças até 2 anos de idade será do laboratório Pfizer, conhecido no Brasil como Pfizer Baby.

A vacina, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tem um esquema vacinal de três doses, sendo o primeiro com 28 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, e um intervalo de 56 dias entre a segunda e a terceira dose.

Como forma de facilitar a identificação do imunizante, o frasco para essa faixa etária tem coloração diferente, com a tampa e o rótulo na cor vinho.

A Secretaria de Saúde de Penedo reforça o compromisso com a prevenção através de vacinação e acesso ao cuidado em saúde no município, colocando nossas crianças em primeiro lugar.

Balanço atualizado da campanha de vacinação contra Covid em Penedo

De acordo com dados atualizados da Coordenação de Vacinação da SEMS, coletados até a primeira semana de dezembro deste ano, no total foram aplicadas 1ª dose da vacina em 48.766 pessoas em Penedo, o que corresponde a 82,69% do público alvo.

Já na 2ª dose foram vacinadas 42.181 pessoas, número equivalente a 71,49%da população vacinável antes da inclusão da Pfizer Baby.

Quando analisado dados sobre crianças de 3 a 5 anos de idade, Penedo já vacinou 4.531 com a primeira dose e 2.729 com a segunda dose.

Confira abaixo a lista de comorbidades para o primeiro público da Pfizer Baby

Diabetes

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial

Insuficiência Cardíaca

Cardiopatias crônicas

Doença neurológica crônica

Doença renal crônica

Imunocomprometidos

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática

