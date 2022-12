Prefeitura de Penedo decreta ponto facultativo para sexta-feira, 09 de dezembro

Secom PMP

Matéria atualizada às 10h06

O Prefeito Ronaldo Lopes decretou ponto facultativo para a próxima sexta-feira, 09 de dezembro, ato publicado na edição de hoje (quarta, 07), do Diário Oficial do Município que não altera a manutenção dos serviços essenciais.

A decisão considera a possibilidade de grande parte dos servidores públicos exercerem suas formas de proclamação de fé, em comemoração ao feriado consagrado à Imaculada Conceição e que o exercício de tais costumes possa prejudicar a eficiência administrativa, em data posterior à celebração de grade tradição em Penedo.

Outro aspecto é a adoção do horário diferenciado nos dias de jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo 2022, com fim do expediente estabelecido para duas horas antes do início de cada partida.

O selecionado brasileiro entra em campo às 12 horas da próxima da sexta, o que implicaria na antecipação do término da jornada de trabalho para as 10 horas.