Prefeitura de Penedo é destaque em Alagoas no desenvolvimento de políticas públicas de combate à fome

Atender aos que mais precisam das ações do poder público é prioridade estabelecida por Ronaldo Lopes desde o primeiro dia de sua administração na Prefeitura de Penedo, município classificado, pela União, entre os três melhores de Alagoas no combate à fome.

As ações desenvolvidas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos(SEMASDH) ocorrem de forma regular, focadas na inclusão e atualização do Cadastro Único, com muita busca ativa na periferia da cidade e na zona rural.

“Com essa determinação do Prefeito Ronaldo Lopes, nós alcançamos o índice de praticamente 80% de atualização cadastral, o terceiro mais alto entre os 102 municípios alagoanos, o que comprova a qualidade do nosso trabalho em favor dos mais necessitados”, ressalta Rafael Ferreira, gestor da SEMASDH.

A assistência para as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza também são acompanhadas de políticas públicas do Governo de Alagoas (Programa CRIA, cartão e creches) e da Prefeitura de Penedo (cartões Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência).

“Assim que identificamos famílias que não recebiam nenhum tipo de benefício do governo federal, apesar de inseridas no CadÚnico, nós criamos o Cartão Mesa Cheia, auxílio financeiro mensal planejado para atender 3 mil famílias penedenses”, informa Ronaldo Lopes sobre o programa que também injeta recursos no comércio local.

Ao mesmo tempo, a gestão Crescendo Com Seu Povo se empenha no combate à fome da população mais carente, situação agravada nos últimos 4 anos em todo o Brasil.

Somente em 2022, mais de 60 mil cestas básicas foram distribuídas por meio da SEMASDH, assistência que reduziu, de forma incontestável, a insegurança alimentar dos que mais precisam de políticas públicas desenvolvidas com zelo e responsabilidade social.