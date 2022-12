Prefeitura de Penedo é premiada por trabalho desenvolvido na Sala do Empreendedor

Secom PMP

O empreendedorismo em Penedo tem um espaço onde a orientação e os serviços estão entre os melhores do estado, trabalho desenvolvido por meio da Sala do Empreendedor que ganhou do Sebrae Alagoas o Selo Prata.

A conquista para o município que investe no desenvolvimento local, com planejamento e ações efetivas, foi compartilhada nesta terça-feira, 06, com o Prefeito Ronaldo Lopes e o Vice-Prefeito João Lucas.

Eles receberam o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Pedro Felipe Queiroz; o Chefe do Gabinete Civil, Pedro Soares Neto; Leiliane Lyra, Agente de Desenvolvimento e Gerente da Sala do Empreendedor em Penedo; e servidores da Sedecin.

A qualidade do atendimento prestado aos empreendedores em Penedo, principalmente aos MEIs, é um dos critérios avaliados pelo Sebrae na pontuação de cada município. Outro aspecto é o pessoal destinado para atuar exclusivamente na Sala do Empreendedor.

“Nossa equipe é completa, temos três atendentes, uma pessoa do setor de Tributos e mais uma da Fiscalização. Também trabalhamos em parceria com a Agência Desenvolve, orientando sobre a oferta de crédito e apoiando os microempreendedores, de forma ágil com o avanço da desburocratização dos serviços”, destaca Leiliane Lyra.

Além do troféu Selo Prata em Atendimento para a Sala do Empreendedor, entregue durante a solenidade realizada segunda-feira, 05, na Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), Penedo avançou no Game Cidades Empreendedoras, outra iniciativa do Sebrae Alagoas.

“Nós passamos da oitava para a quinta posição e tenho certeza que iremos avançar ainda com os investimentos que estão sendo feitos pelo Prefeito Ronaldo Lopes”, afirma Pedro Soares.

E uma das melhorias está próxima de acontecer. Em breve, a Sala do Empreendedor de Penedo funcionará em novo local, imóvel que pertence ao patrimônio do município localizado na Avenida Duque de Caxias, próximo da agência da Capitania dos Portos.

“A Sala do Empreendedor vai ter sede própria e continuará funcionando em nossa maior área de comércio, com uma novidade: vamos disponibilizar coworking, ou seja, o empreendedor vai dispor de espaço para realizar seu trabalho”, informa Pedro Felipe sobre a inclusão de ambiente compartilhado para MEIs, micro e pequenos empreendedores.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Edson dos Santos – social media Sedecin