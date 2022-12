Prefeitura de Penedo inicia matrícula para rede de ensino do ano letivo de 2023

Secom PMP

A Secretaria de Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo iniciou hoje (terça-feira, 19) o período de matrícula para o ano letivo de 2023, recepcionando pais e estudantes com café da manhã nas escolas.

Todas as unidades de ensino de Penedo, da cidade e da zona rural, estão de portas abertas para atender pais ou responsáveis pelos estudantes.

Para efetivar a matrícula de meninos e meninas, é necessário apresentar os seguintes documentos da criança: cópia da certidão de nascimento, cartão do SUS, cartão de vacinação e uma foto 3×4. Já os pais ou responsáveis precisam levar comprovante de residência e cópia do RG e do CPF.

O início das aulas está previsto para a segunda semana de fevereiro e os fardamentos já estão sendo confeccionados para serem entregues no início das aulas, assim como o material didático.

As escolas da Prefeitura de Penedo estão bem estruturadas e com equipe multiprofissional formada por psicólogas e assistentes sociais, além de professores capacitados e conectados.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte