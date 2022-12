Prefeitura de Penedo isenta ambulantes da cidade de taxa para trabalhar na Festa de Bom Jesus

Secom PMP

Ambulante que trabalha e mora em Penedo não vai pagar taxa para vender seus produtos durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes, evento realizado durante a primeira semana de janeiro de 2023, com procissão realizada no dia 08.

A gratuidade para ambulantes da cidade é um incentivo do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, viablizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

“Para ter acesso à isenção, é preciso que o ambulante venha até a Sedecin para efetuar o seu cadastro. Não precisa pagar nada, basta apresentar documento oficial com foto, trazendo uma cópia, e comprovante de residência atualizado”, explica Pedro Queiroz, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

O gestor da Sedecin Penedo alerta para o prazo do cadastramento. “Serão três dias, a partir desta quarta-feira, dia 21, até a próxima sexta, 23, sendo que na sexta-feira nós vamos estender o atendimento, iniciando às 8 horas e encerrando às 17 horas, sem intervalo para almoço”, informa Pedro Queiroz.

Para os ambulantes de outras cidades, o cadastramento será aberto na segunda-feira, 26, com a cobrança de taxa prevista no Código Tributário. A Sedecin está localizada no Centro Histórico, Rua Sete de Setembro, nº 116, ao lado do Hotel São Francisco.

Em relação ao comércio de produtos dentro da arena onde acontece a programação artística da Festa de Bom Jesus de Penedo nas noites de 05, 06 e 07 de janeiro de 2023, o espaço foi licitado e está sob a responsabilidade da empresa Taluan Produções.

Confira abaixo o edital

EDITAL BOM JESUS 2023