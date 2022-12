Prefeitura de Salvador antecipa salário de dezembro

Foto: Divulgação

A prefeitura de Salvador anunciou nesta sexta-feira (16) que irá antecipar o pagamento do salário de dezembro para os servidores municipais. A informação foi compartilhada pelo prefeito Bruno Reis nas redes sociais.

De acordo com a administração, o dinheiro, que sairia no dia 30, será repassado no dia 23. O pagamento acontecerá três dias após o 13º salário, que deve ser pago na terça-feira (20).

No anúncio, o prefeito acrescentou “que o equilíbrio fiscal da gestão mais uma vez permite que o município adiante os vencimentos e desejou boas festas a todos”.

“Essa é uma forma de agradecer o empenho dos colaboradores municipais e contribuir para que todos possam se organizar para as compras de fim de ano. Que todos tenhamos um Natal muito mais feliz, com muito amor e solidariedade, e um 2023 muito melhor, de muitas realizações e conquistas. Com certeza, iremos realizar muitos sonhos juntos”, disse.

