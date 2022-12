Prefeitura de Salvador reativa 40 leitos para Covid-19

Foto: Bruno Concha/Secom

A prefeitura de salvador reativou neste sábado (3) 40 novos leitos no Hospital Sagrada Família, em Monte Serrat, bairro de Salvador. A medida foi tomada como ação preventiva para enfrentamento do coronavírus. O prefeito da capital, Bruno Reis, estava presente na reabertura.

São 20 leitos de enfermaria adulto que passam a funcionar imediatamente, bem como 10 leitos de enfermaria pediátrica e 10 de UTI adulto, que passam a funcionar nos próximos dias. A gestão do serviço ficara a cargo das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

“Estamos mais uma vez reabrindo esta unidade como forma preventiva e, se for necessário, temos capacidade para reativar novos leitos e estruturas”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

Foto: Bruno Concha/Secom

Porém, o prefeito destacou que os casos de covid-19 estão diminuindo na capital baiana. “”Quando instalamos os postos extras, o índice de casos positivos estava em torno de 55%. Ontem, conseguimos fechar com 29%”, disse ele.

Além dos novos leitos, o titular da Secretaria de Saúde Municipal (SMS), Décio Martins, afirmou que o órgão está vigilante e ofertando a estrutura necessária para a população. Nesse sentido, ele enfatizou que a SMS ampliou os pontos de testagem em Salvador para mais três locais estratégicos da cidade.

Os novos pontos ficam localizados na UPA Barris, no Centro de Saúde Maria da Conceição Imbassahy, em Pau Miúdo, e no fim de linha do bairro de Brotas. Nesse locais são oferecidos, diariamente, 900 testes gratuitos.

