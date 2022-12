Prefeitura de Serra – ES anuncia 273 vagas de EMPREGO; confira

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Serra anuncia abertura de novas 273 vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Ajudante de obras (10); Armador de ferros (10); Assistente administrativo financeiro (1); Assistente comercial (1); Assistente de negócios de seguros (2); Topógrafo (1); Torneiro mecânico (1); Vendedor de serviços (2); Vendedor externo (3); Vendedor interno (2); Caldeireiro de fabricação (5); Carpinteiro (18); Consultor de vendas (2); Corretor de imóveis (15); Cozinheiro geral (8); Açougueiro (2); Açougueiro desossador (2); Ajudante de açougue (1); Ajudante de carga e descarga – auxiliar de envelopamento (2); Ajudante de cozinha (1); Atendente de farmácia – balconista (1); Manobrista (3); Mecânico (4); Mecânico de manutenção (20); Mecânico industrial (10); Montador (3); Pintor de automóveis (1); Pintor industrial (2); Preparador de mistura abrasiva (2); Promotor de vendas (42); Repositor (5); Auxiliar de estoque (4); Auxiliar de limpeza (5); Auxiliar de logística (5); Auxiliar de manutenção (1); Auxiliar de mecânico de autos (2); Operador de empilhadeira (5); Operador de fresa ponte (1); Operador de martelete (1); Saladeiro (8); Serralheiro (1); Atendente de loja (2); Atendente de lojas (2); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar de arquitetura – assistente técnico de projetos (1); Auxiliar de mecânico diesel (2); Auxiliar de produção (1); Auxiliar mecânico (1); Babá (1); Balconista de açougue (2); Balconista/atendente (2); Balconista (1); Borracheiro (2); Cozinheiro (2); Dedetizador (3); Eletricista auxiliar (2); Eletricista (2); Estoquista (1); Garçom (4); Jatista industrial (2); Motofretista (10); Motorista de ônibus urbano (3); Nutricionista (4); Vendedor porta a porta (1); Vendedor (3)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade SINE, que fica no Pró-Cidadão (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe), no horário das 8h às 17h, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

