Prefeitura de Teodoro Sampaio decreta situação de emergência

A prefeitura de Teodoro Sampaio, a cerca de 100 km de Salvador, decretou situação de emergência por causa da chuva que tem atingido o município e outras regiões da Bahia nos últimos dias.

No decreto, que foi publicado no Diário Oficial da cidade na quinta-feira (1º), a prefeitura detalhou os estragos causados pelo mau tempo no município e listou as localidades mais afetadas.

Entre os problemas, estão: danos materiais em unidades habitacionais e em obras de infraestrutura pública; moradores desalojados; além de alagamentos provocados pelo aumento da vazão do Rio Camurugi, que passa no município.

Ainda de acordo com a determinação, fica autorizado que todos os órgãos municipais atuem nas ações de reparo dos problemas, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

