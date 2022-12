Prefeitura de Tupandi – RS divulga Concurso público: Até R$7,1 mil

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Tupandi divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Anos Finais – Matemática; Professor de Atendimento Educacional Especializado (1); Professor de Anos Finais – Língua Portuguesa (1); Professor de Educação Infantil; Professor de Língua Alemã (1); Professor de Arte; Professor de Anos Finais – Ciências; Professor de Língua Portuguesa / Inglesa; Agente Comunitário de Saúde; Auxiliar de Ensino (2); Técnico em Enfermagem; Motorista; Operador de Máquinas; Operário; Agente Administrativo e Financeiro (1); e Enfermeiro.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.789,59 a R$ 7.158,36, por carga horária de 22 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h de 29 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 84,95 a R$ 152,92, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 12 a 14 de dezembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serõa aplicadas em data provável no dia 5 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Descrição Sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas; executar tarefas que que envolvem matéria administrativa, contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e tributária; efetuar pagamentos, emitir empenhos, proceder liquidação, conferir e rubricar documentos, proceder à aquisição, guarda e distribuição de valores e materiais.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Descrição Sintética: Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio de ações educativas e coletivas, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob supervisão competente.

AUXILIAR DE ENSINO: Descrição Sintética: Dar atendimento às crianças de zero a seis anos de idade. Descrição Analítica: Dar atendimento às crianças de zero a seis anos de idade; preparar e dar alimentação para as crianças; trocar de roupa; brincar com as crianças; dar colo; acompanhar na recreação e na hora do descanso; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

