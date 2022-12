Prefeitura garante remissão de dívidas de blocos afros e afoxés

Foto: Lucas Moura / Secom

A Prefeitura de Salvador garantiu que fará a remissão de dívidas tributárias até dezembro de 2022 dos blocos afro e afoxés. O acordo foi firmado na terça-feira (13) em reunião com o prefeito Bruno Reis.

O valor total aproximado da dívida é de R$2 milhões. A remissão atende a uma demanda do segmento desde 2002 e beneficia cerca de 72 entidades afro da cidade. A medida, que fará parte de um projeto de lei, é um importante incentivo para que as entidades culturais afro viabilizarem seus projetos para o próximo ano, inclusive na captação de apoio e patrocínios para o Carnaval.

Além disso, a prefeitura, através da vice-prefeita Ana Paula Matos e da secretária da Fazenda (Sefaz), Giovanna Vciter, se comprometeu a manter uma agenda permanente com as entidades, inclusive inserindo-as no Programa Salvador Capital Afro e em outros de incentivo e apoio nas áreas de educação, social, de cultura, turismo e de promoção da cidade.

Há alguns anos, essas entidades enfrentam dificuldades para obter apoio financeiro de programas como o Ouro Negro, em virtude das exigências de regularidades fiscais e tributárias. A situação se agravou muito com a pandemia e consequente paralisação das atividades nos últimos dois anos.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.