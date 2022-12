prefeitura inicia entrega de kits para ambulantes

Foto: Walter Pontes / Secom

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) iniciou, nesta segunda-feira (26), a entrega dos kits com isopores para os ambulantes cadastrados para trabalhar no Festival Virada Salvador. A ação acontece até esta terça-feira (27) para os 750 trabalhadores licenciados para a festa – um aumento de 25% em relação à última edição, em 2019/2020.

São dois tipos de kits. O kit 1 é composto por um isopor grande, um isopor pequeno, dois coletes e um sombreiro, entregue no Parque dos Ventos, das 10h às 17h. Já o kit 2 contém um isopor grande, um isopor pequeno e um colete, com entrega realizada na sede da Semop, no Jardim Santo Inácio (antiga sede da Revita), das 9h às 16h.

Para retirar o material, os ambulantes devem apresentar os originais do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), comprovante de pagamento e documento de identidade. Não serão aceitas cópias. No local, além de retirar o material de trabalho, os trabalhadores participam de palestras sobre a legislação municipal, licenciamento, técnicas de vendas, permissão de produtos, noções de higiene, proibição de trabalho infantil e venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas de vidro, alumínio ou louças, que devem ser substituídas por descartáveis.

