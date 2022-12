Prefeitura recusa obra e moradores reconstroem ponte na Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grupo de moradores da cidade de Itamaraju, localizada no extremo sul da Bahia, registrou um vídeo em que mostra a reconstrução de uma ponte de madeira que fica em cima de um rio. A ação voluntária aconteceu após as chuvas, que atingiram a região e destruiu a estrutura anterior.

Mas o destaque ficou por conta da recusa da gestão municipal que, segundo os moradores, teriam se negado a realizar o serviço. No vídeo, um dos homens que trabalha na construção mostra um “L” pintado na ponte, em alusão ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A pessoa que compartilhou as imagens nas redes sociais escreveu que o prefeito de Itamaraju é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disse também que o prefeito teria se recusado a recuperar o equipamento e mandou os moradores sinalizarem o “L” com as mãos e que assumissem a reconstrução da ponte.

Por meio de nota, enviada ao g1 bahia, a prefeitura não informou se Marcelo Angênica (PSDB), conhecido como Dr. Marcelo, é apoiador do presidente Bolsonaro. Mas detalhou sobre a situação da ponte.

A gestão disse que concedeu os materiais e funcionários para a construção provisória e repudiou as informações que circulam nas redes sociais.

Em relação aos estragos provocados pelas chuvas, o órgão informou que técnicos fizeram as avaliações e as obras começaram e estão em estágio avançado. A obra definitiva será sim realizada pelo município. O g1 bahia informou que não conseguiu contato com nenhum dos homens que aparecem reconstruindo a ponte no vídeo.

Confira nota na íntegra:

A Prefeitura de Itamaraju repudia e desmente publicações que estão circulando em redes sociais dizendo que o prefeito Dr. Marcelo, por divergências políticas, teria pedido a alguns moradores construírem pontes que foram derrubadas pelas fortes chuvas que atingiram o município.

Todos em Itamaraju e no extremo-sul conhecem o trabalho e a seriedade de Dr. Marcelo, que está em seu segundo mandato. Na democracia, é fundamental o respeito às divergências políticas e os gestores eleitos devem governar para todos. É isso que Dr. Marcelo tem feito desde o seu primeiro dia de mandato, entregando à população centenas de obras estruturantes que transformaram Itamaraju.

