Prefeituras de Penedo e de Santos-SP afinam parceria sobre Rede Cidades Criativas

Secretário de Turismo fez visita técnica com o objetivo de fortalecer a candidatura de Penedo como cidade criativa na categoria cinema, da UNESCO

Assessoria Setur Penedo

O Secretário de Turismo Jair Galvão realizou visita técnica ao município de Santos, em São Paulo, para fortalecer a candidatura de Penedo como Cidade Criativa na categoria cinema, rede de cooperação criada pela UNESCO.

O representante da Prefeitura de Penedo foi recebido por Selley Storino, secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo de Santos; André Falchi Bueno, diretor do escritório de Inovação Econômica; Raquel Pellegrini, chefe do Departamento de Cinema de Santos; e Ricardo Vasconcellos, representante da secretaria de Cultura de Santos.

Durante sua estadia no município paulista, Jair Galvão também participou do 5º Fórum de Turismo e Eventos de Santos, e conheceu lugares importantes como o Instituto Querô, a sede da Secretaria de Cultura de Santos, o Museu da Imagem e do Som de Santos (MISS), o Teatro Guarani, o Cine Arte Posto 4, o Bondinho de Santos e o Projeto Vilas Criativas.

De acordo com Jair Galvão, cada local visitado vai servir como fonte de inspiração para trazer, futuramente, experiências exitosas para Penedo no que diz respeito ao cinema e ao audiovisual.

“A visita técnica ao município de Santos, único, até então, reconhecido como cidade criativa na categoria cinema pela UNESCO, foi muito enriquecedora e bastante produtiva. Ideias e experiências foram trocadas com pessoas que atuam diretamente na área do audiovisual, tudo em prol do fortalecimento da parceria e da candidatura de Penedo. Não tenho dúvidas que, muito em breve, colheremos bons frutos”, explicou o gestor da Setur.

O início da parceria entre as prefeituras de Santos e de Penedo se deu na abertura da 12º edição do Circuito Penedo de Cinema, evento realizado entre os dias 14 e 20 deste mês.

O Prefeito Ronaldo Lopes e Raquel Pellegrini, chefe do Departamento de Cinema de Santos, assinaram um termo de cooperação mútua para fortalecer a produção audiovisual nos dois municípios.

A missão técnica em Santos marca o início de uma série de outras atividades cooperadas entre as cidades, que serão realizadas ao longo dos próximos anos.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo