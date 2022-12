Prêmio estimado da Mega da Virada 2022 sobe para R$ 500 mi

Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (27) que o prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas. O valor é R$ 50 milhões acima do previsto anteriormente, de R$ 450 milhões.

A cifra deste ano é 32% superior ao prêmio de 2021, de R$ 327,1 milhões. Este era até então o maior prêmio de loterias no Brasil, de acordo com o banco. As apostas para a Mega da Virada devem ser feitas até 17h deste sábado (31).

De acordo com a Caixa, se apenas um ganhar acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio na poupança, o rendimento mensal será de R$ 3,4 milhões.

O banco ainda informou que o valor é o suficiente para comprar uma ilha no litoral brasileiro e um iate com piscina, bar, banheira de hidromassagem e sala de jantar, além de fogos de artifício comparáveis aos das grandes festas de Réveillon, desembolsando 20% do valor do prêmio.

Como jogar:

Para jogar é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do Bolão CAIXA. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Apostas Múltiplas:

Tanto para o concurso especial Mega da Virada como para os concursos regulares da Mega-Sena, será possível realizar apostas múltiplas de 16 até 20 números. O detalhamento das probabilidades e preços das novas opções de apostas estará disponível na página da Mega-Sena no site das Loterias CAIXA. Confira abaixo as probabilidades e valores de cada aposta:

Foto: Divulgação / CAIXA

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.