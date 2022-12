Prêmios esquecidos de ganhadores da loteria somam R$348 milhões em 2022 (saiba mais)

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, os prêmios esquecidos de ganhadores de loterias, somam até novembro deste ano, cerca de R$348 milhões. A princípio, estes prêmios que não foram retirados a tempo, são transferidos para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Todavia, quem ganha um jogo em uma loteria, deve retirar seu prêmio em até 90 dias. Todavia, após o período, o dinheiro vai para o crédito estudantil. A Caixa informa que os prêmios esquecidos, geridos pelo banco, englobam todos os tipos de jogos, apostas e modalidades realizadas nas lotéricas de todo o país.

Em 2021, os recursos esquecidos pelos apostadores somaram R$491 milhões, relativos aos meses entre janeiro e setembro. Ademais, estes valores são considerados uma fortuna, que fica parada na Caixa simplesmente por que os vencedores não vão buscar, devido a vários fatores, como a não verificação da aposta, puro esquecimento, ou ainda, pela perda do bilhete de loteria.

As loterias disponibilizadas pelo banco são a Mega sena, Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e a Loteca. Aliás, vale ressaltar que no mês de junho de 2022, houve um recorde relativo a não retirada dos prêmios. No concurso 2486 da Mega Sena, 16 vencedores simplesmente não retiraram o prêmio.

Apostas esquecidas

Nos últimos sete anos, cerca de R$2,8 bilhões foram esquecidos pelos apostadores, e ficaram disponíveis pela Caixa no período de 90 dias. Depois deste prazo, o apostador vencedor da loteria não tem mais o direito aos valores. Desse modo, o prêmio então é utilizado para ajudar estudantes de baixa renda a cursarem o ensino superior.

Os prêmios a receber em 2022 foram:

Novembro – R$ 24.499 milhões;

Outubro – R$ 24.613 milhões;

Setembro – R$ 60.495 milhões;

Agosto – R$ 35.772 milhões;

Julho – R$ 27.696 milhões;

Junho – R$ 39.953 milhões;

Maio – R$ 26.416 milhões;

Abril – R$ 42.240 milhões;

Março – R$ 23.129 milhões;

Fevereiro – R$ 23.310 milhões;

Janeiro – R$ 19.837 milhões;

O que fazer se ganhar na loteria

O vencedor do jogo de loteria deve ficar atento para que possa resgatar o dinheiro de uma maneira segura. Analogamente, neste momento, é indicado descrição e sigilo. Afinal, normalmente os vencedores preferem não se identificar, garantindo a sua própria segurança e a de sua família, afinal, são milhões em jogo.

A Caixa Econômica sugere aos apostadores, escrever seu nome e endereço no verso do bilhete de apostas. Dessa forma, é uma maneira de se evitar qualquer tipo de fraudes e golpes relacionados à loteria em questão. Felizmente existem modos de se resgatar o prêmio de uma forma mais segura, garantindo a preservação do vencedor.

O ganhador do prêmio deve ter em mãos todos os documentos necessários e o bilhete original, para a retirada do dinheiro. É uma maneira de garantir que o processo de resgate do valor aconteça sem maiores problemas. Da mesma forma, o vencedor do prêmio deve contar com o apoio de um gerente de banco.

Vale observar que é possível retirar valores de até R$1.903 nas casas lotéricas de todas as regiões do país. É preciso resgatar os prêmios de loteria mais altos em uma agência da Caixa Econômica. Ao chegar lá, o vencedor deve entrar em contato com qualquer funcionário do banco para obter maiores informações.

Retirando o prêmio da loteria

Os funcionários do banco recebem orientações a respeito de como agir neste momento. Do mesmo modo, eles devem ter discrição, atender isoladamente, realizar todo o processo de forma particular, garantindo a segurança do vencedor do prêmio de loteria. A Caixa Econômica não pode de maneira nenhuma revelar os dados do ganhador.

Prêmio da Mega Sena

O vencedor do prêmio milionário da Mega Sena deve tomar um cuidado redobrado. Ele deve preservar o bilhete premiado, guardando-o com segurança. Ele só irá receber o dinheiro se o código da aposta estiver visível, e em bom estado. Em suma, se estiver rasgado, rasurado, ou cortado,o apostador pode não receber os valores.

Para retirar o prêmio da Mega Sena, o vencedor deve levar consigo documentos como um comprovante de que é maior de 18 anos, e estar com seus dados pessoais na parte de trás do bilhete de loteria. Em conclusão, pode-se transferir o valor do prêmio para um banco de sua preferência.