Presente de Natal: deixou para ÚLTIMA HORA? Veja as melhores OPÇÕES!

A mais esperada festa de fim de ano achegou e você deixou para comprar o presente de natal na última hora? Saiba que ainda dá tempo de pensar em uma coisa legal e correr para comprar. E nós estamos aqui para te ajudar!

O natal é uma das festas mais esperadas e mais comemoradas do ano. É um momento de confraternização, celebrar o amor e reunir a família e os amigos em momentos especiais.

É costume de muitas pessoas realizarem troca de presentes durante as suas confraternizações, principalmente no famoso “amigo oculto”. Mas se você deixou para última hora, saiba que ainda dá tempo de correr e comprar o seu.

Presente de natal: deixei para última hora, e agora?

A maioria das pessoas gostam de pesquisar com calma o melhor presente para a pessoa especial. Mas quando a data já está em cima da hora esta tarefa pode se tornar muito difícil.

Por isso, nós estamos aqui para te ajudar! Selecionamos algumas opções coringas que pode te ajudar a agradar a quem você irá presentear. Veja agora!

1 – Chocotone de natal

Quem não adora ganhar guloseimas de presente? Ainda mais as preparações deliciosas dessa época do ano. Se você não sabe o que dar de presente de natal, um chocotone especial pode ser um excelente presente e que irá agradar a qualquer pessoa.

Existem várias marcas e tipos disponíveis. Seja da Bauducco, da Cacau Show ou mesmo os artesanais, a regra para um bom chocotone é ser beeeem chocolatudo e quanto maior melhor. Não tem como errar!

2 – Kits de cosméticos

Seja homem ou mulher, todos adoram ganhar um kit de cosméticos e cuidados pessoais. Muitas empresas já vendem o kit personalizado de presente, como o Boticário, Eudora e Natura. Por isso, este pode ser um ótimo presente de natal se você deixou para comprar de última hora.

3 – Fones de ouvido sem fio

Os fones de ouvido sem fio entrou na moda nos últimos anos. E não é para se surpreender! Eles são muito eficientes e práticos para o dia a dia de qualquer pessoa. Seja para ouvir músicas, podcasts ou mesmo uma aula, eles são extremamente úteis para todas as pessoas.

A sua conexão é através do Bluetooth e a maioria deles já vem com caixinha para carregar. Além disso, existem vários modelos disponíveis no mercado atualmente com preços acessíveis.

4 – Presente de time

A pessoa que você irá presentear é fanática por seu time de futebol? Então um presente de natal temático poderá ser certeiro!

Uma ideia legal é montar um kit personalizado com vários itens. Assim, você pode comprar uma caixinha bonita e inserir itens como uma camisa, uma caneca, um planner e uma caneta, sendo todos com o tema do time de futebol. Se você quiser ainda dar um charme a mais, pode inserir alguns chocolates na caixa de presente e fechá-la com um laço.

5 – Caixa de doces finos

Nesta época do ano, não é difícil encontrar vendedores de caixinhas de doces a pronta entrega. Normalmente, todas as pessoas adoram chocolate e doces. Além disso, ganhar alguns chocolates em uma caixinha charmosa pode fazer toda a diferença no seu presente de natal.

Para agregar ainda mais valor e a sua característica pessoal ao presente, ofereça também um cartão de natal com uma mensagem escrita à mão por você mesmo. A pessoa que irá receber, com certeza, vai se sentir especial!

Gostou das nossas dicas de presente de natal de última hora? Se você tem mais alguma sugestão, escreva nos comentários!