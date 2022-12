Presente de Natal: Não sabe o que comprar? Você vai ADORAR essas dicas

Uma das épocas mais lindas do ano está chegando e, com ela, um dos desafios: acertar no presente de Natal. As comemorações de fim de ano trazem consigo muita celebração e aquecem os corações. A troca de presentes é uma tradição nesta época de confraternizações.

Mas nem sempre acertar no presente é uma tarefa fácil. Para te ajudar nessa tarefa, selecionamos algumas opções de presentes que podem agradar. Se a pessoa que você irá presentear curte tecnologia, um dos itens da nossa lista pode ser ideal para ela.

Presente de natal tecnológico

Muitos aparelhos tecnológicos custam um preço mais elevado, a depender da geração, tecnologia e função. Mas hoje trouxemos opções que cabem em todos os bolsos. Ficou curioso? Então confira as melhores opções de presentes de natal tecnológicos a seguir.

1 – Fones de ouvido sem fio

Os fones de ouvido sem fio entrou na moda nos últimos anos. E não é para se surpreender! Eles são muito eficientes e práticos para o dia a dia de qualquer pessoa. Seja para ouvir músicas, podcasts ou mesmo uma aula, eles são extremamente úteis para todas as pessoas.

A sua conexão é através do Bluetooth e a maioria deles já vem com caixinha para carregar. Além disso, existem vários modelos disponíveis no mercado atualmente com preços acessíveis.

2 – Smartwatch

O Smartwatch é um tipo de relógio. A diferença é que ele não mostra apenas a hora exata. Entre as suas funções, é possível checar os batimentos cardíacos, verificar a quantidade de passos dados e até mesmo responder mensagens que chegam no celular e ver as notificações.

O legal é que este aparelho possui vários modelos de diferentes preços. Assim, você pode encontrar modelos que variam entre R$ 200 até R$ 2 mil, a depender da tecnologia e marca.

3 – Aspirador robô

Esta opção são para aquelas pessoas que desejam oferecer um tempinho a mais de descanso para a pessoa amada. Já pensou não precisar mais varrer a casa? Isso é possível através do aspirador robô.

Existem vários modelos atualmente no mercado que aspiram a casa, retirando todo o pó, automaticamente. Este pode ser um excelente presente de natal para pessoas que têm pet que soltam muitos pelos na casa. Com certeza, ela irá amar essa opção.

4 – Lâmpada inteligente

Quem vai apagar a luz? Isso pode se tonar até motivo de discussão! Mas com a lâmpada inteligente é possível controlar a iluminação através de apenas um comando, por meio de um aplicativo. Além disso, também é possível controlá-la por comando de voz com a Alexa.

Com a lâmpada inteligente, também é possível escolher diferentes cores para o ambiente, mudando a iluminação local. Tudo isso com apenas um aplicativo.

5 – Relógio surpresa

O relógio surpresa é uma opção de presente de natal para quem gosta de lembrancinhas discretas e funcionais. Este pode parecer apenas mais um objetivo decorativo, mas que informa o horário local e até mesmo o calendário.

O diferencial é que funciona a partir de um comando específico, como falar perto dele, por exemplo. Além disso, o seu valor é bem acessível.

Pessoas que trabalham em escritório podem adorar este presente de natal, além de ser uma excelente opção para presente de amigo secreto.