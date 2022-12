Presidente do Peru anuncia dissolução do Congresso

Foto: Reprodução

O presidente do Peru, Pedro Castilho, instituiu nesta quarta-feira (7) um governo de exceção no país, além de anunciar a dissolução do Paralmento e a convocação de novas eleições.

Pedro Castillo responde ao terceiro processo de impeachment. O presidente declarou o estado de emergência e impôs um toque de recolher em todo o país horas antes do julgamento do processo de impedimento. No entanto, mesmo com o anúncio da dissolução do Congresso, os deputados decidram votar o impeachment.

A Corte Constitucional (Suprema Corte) do Peru chamou o ato de golpe de Estado e pediu que a vice-presidente do país, Dina Boluarte, assuma a presidência – há algumas semanas, Boluarte rompeu com Castillo.

Castillo, em pronunciamento na TV aberto, disse ter tomado a decisão de impor um “governo de exceção para restabelecer o estado de direito e a democracia”, e anunciou ainda que governará por decreto temporariamente.

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.