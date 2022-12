PRF apreende 680 kg de maconha em caminhão em Feira de Santana

Foto: PRF

De acordo com a PRF, a droga estava embalada em mais de 900 tabletes que estavam escondidos na boleia de um caminhão. O carregamento de droga foi descoberto após uma parada para fiscalização dos equipamentos obrigatórios do veículo.

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 680kg de substância com características semelhantes à maconha, na manhã deste domingo (11), em um caminhão que trafegava no KM 429 da BR 116, em Feira de Santana.

Neste momento, os agentes perceberam indícios de adulteração na estrutura do banco do motorista do caminhão, e identificaram uma tábua de madeira embaixo do banco do motorista, que escondia grande quantidade de fardos da droga.

Ao ser questionado, os homens informaram que receberam o entorpecente na região de Brumado e que aguardavam mais informações a respeito do destino final da droga.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Em 2022, a PRF já retirou de circulação mais de 7 toneladas da droga na Bahia

