Primeira Benção do Olodum será dia 3 de janeiro no Pelourinho

A primeira terça-feira do ano de 2023, dia 3 de janeiro, será no ritmo Olodum. A banda do Pelourinho realiza seu primeiro evento do ano, a partir das 20 horas, no Largo Tieta. O show é uma prévia do que o grupo tem programado para o retorno do Carnaval e o repertório será recheado de sucessos.

No dia, Lazinho e Lucas di Fiori apresentam também a canção aposta da temporada: ‘Lindo Demais’ é mistura a tradicional batida da banda do Pelô com diferentes ritmos. A Benção do Olodum é um dos eventos mais esperados do verão da Bahia.

Carnaval

No Carnaval de 2023, o Olodum apresentará em seus desfiles o tema “Tambores A Batida do Coração Caminhos da Eternidade”. A ideia é fazer um resgate da história da utilização dos instrumentos percussivos, mais especificamente os tambores. O foco será nos tambores de Ghana e cultura dos povos Ashanti fazendo um paralelo com a utilização desses instrumentos na contemporaneidade e a sua função ainda potente em reunir pessoas e comunicar através do toque.

Benção do Olodum 2023

Dia 3 de janeiro (terça-feira)

Abertura dos portões às 19h

Banda no palco a partir das 20h

Local: Largo Tieta

Endereço: Rua das Laranjeiras – Pelourinho, Salvador – BA, 40301-110

Ingressos R$ 100,00

Vendas na Bilheteria Digital

