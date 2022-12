Primeira escola bilíngue de Salvador utiliza método canadense de ensino

Foto: Divulgação/Arquivo

Nos últimos anos, a busca por um segundo idioma tem aumentado e muitos pais começaram a valorizar esse conhecimento como crucial para o futuro de seus filhos. No Brasil, as opções de escolas bilíngues são poucas e nesta época do ano escolher uma instituição para matricular seu filho é uma questão importante.

Salvador é uma das poucas cidades baianas que possuem uma instituição dessa modalidade. Localizada na Pituba, a escola ACBEU Maple Bear utiliza uma metodologia canadense para ensinar seus alunos um segundo idioma, no caso, o inglês.

Foto: Divulgação/Arquivo

Pioneira no ensino bilíngue na Capital, há 10 anos a instituição fornece matérias 50% em inglês e 50% em português para alunos a partir do 9º ano. Além disso, utiliza-se de técnicas imersivas, através de brincadeiras e literatura, para introduzir o inglês na rotina das crianças mais novas. “As escolas bilíngues surgem no Brasil num contexto onde as escolas tradicionais, sobretudo de ensino fundamental e médio, potencializam o ensino de inglês e espanhol, fazendo com que os pais começassem a se questionar sobre a necessidade de colocar os filhos nos cursos de idiomas”, pontua Márcia Schwartz, diretora da instituição.

Metodologia e aprendizagem ativa

Apesar da metodologia canadense, a ACBEU Maple Bear orgulha-se de ser uma escola brasileira e busca criar um intercâmbio cultural entre o Canadá e o Brasil. “O ano letivo segue o calendário brasileiro, preservando as datas comemorativas nacionais e os eventos culturais locais. Em paralelo, agregamos também elementos da cultura canadense e de outros países do mundo, enriquecendo o repertório”, afirma Márcia.

Nesse sentido, a instituição aplica os conceitos de ‘hands on learning’ e ‘design thinking’ para estimular nos alunos o pensamento crítico e o uso de estratégias de resolução de problemas. Para isso, as crianças tem acesos a uma biblioteca bilíngue adequada para sua faixa etária, espaços interativos e aulas de teatro para desenvolver essas habilidades de forma natural e gradativa.

Foto: Divulgação/Arquivo

“As crianças precisam sentir prazer em aprender e uma das formas de se alcançar isso é garantindo autonomia”, destaca Márcia sobre a metodologia imersiva de ensino. Além do inglês, alunos a partir do 6º ano também começam a aprender espanhol, idioma essencial para países do Mercosul.

Com isso, a instituição ajuda a criança a desenvolver habilidades necessárias para o futuro e as prepara para as exigências do mercado de trabalho.

Leia mais sobre Inglês Now no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.