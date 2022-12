Primeiro trailer do live-action de Barbie é lançado; assista

Foto: Reprodução/Youtube

O tão aguardado trailer do filme live-action de “Barbie” estreou nesta sexta-feira (16) e já está dando o que falar nas redes sociais.

A trama é protagonizada por Margot Robbie e Ryan Gosling que vivem os bonecos Barbie e Ken em versão humana. O vídeo faz um paralelo com o filme “2001 – Uma Odisséia no Espaço”.

Com estreia prevista para 21 de julho de 2023, Barbie ainda traz no elenco nomes como Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera e Simu Liu, sob direção de Grega Gerwing, de “Lady Bird”.

Após o lançamento do trailer o termo “Barbie” se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil, com mais de 156 mil tweets.

“Esse teaser de barbie me fez sentir a mesma emoção que meu primo sentia quando via os live action do max steel passando no sbt”, brincou uma conta. “Petição pra chamarem a kelly key para a trilha sonora de barbie com a margot robbie”, escreveu outro usuário.

Veja o trailer:

