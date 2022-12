Priscila Fantin revela mal-estar em cena de ‘Chocolate Com Pimenta’

Foto: Reprodução/TV Globo

Sucesso nas tardes da Globo, a reprise de “Chocolate Com Pimenta” fez Priscila Fantin relembrar os momentos de bastidores da gravação da novela de Walcyr Carrasco.

Na trama, a atriz baiana vive Olga, rival de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e namorada de Danilo (Murilo Benício). Por conta da rixa com a mocinha, ela faz diversas maldades a fim de separar os dois.

Priscila Fantin inclusive relembrou os bastidores da cena em que Danilo e Aninha se beijam e são flagrados por todos os colegas.

“A cena em que a Olga faz Danilo convidar a Ana para ir ao circo e dar uma volta depois, aí quando eles se beijam, a escola inteira acende os faróis do carro apontando para a cara dela e rindo. Eu me senti muito mal fazendo aquilo, tive dificuldade em rir”, contou.

Porém, apesar da dificuldade nas cenas mais difíceis, a atriz revelou que as gravações eram cheias de profissionais felizes com o trabalho.

“Me lembro que ela começava a trama com 16 anos e depois partia para uns 20 e poucos, então tive de trabalhar essa transição. Para as primeiras gravações, tive aula de baliza para compor a fanfarra de Ventura na Ponte do Passo do Inferno, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul”, disse.

“Lembro de todo o processo de trabalho com muito carinho. Foi uma época deliciosa, um trabalho leve e gostoso de fazer. Todo mundo chegava para gravar feliz”, finalizou a atriz.

