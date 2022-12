Processo seletivo CISBAF RJ anuncia vagas para nível médio e superior

O Processo seletivo CISBAF RJ ( Processo seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense – Rio de Janeiro) anuncia oportunidades para nível médio e superior.

Ao todo são 17 vagas. Os interessados poderão se inscrever até o dia 26 de dezembro, pelo portal IBDO. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$ 58 (nível médio) e R$ 67 (superior).

Vagas Processo seletivo CISBAF RJ

Ao todo são 17 vagas. Confira os cargos de acordo com a escolaridade:

Nível Médio : assistente técnico administrativo IV desenvolvimento de sistema (3 vagas), assistente técnico administrativo IV comunicação social (3), assistente técnico administrativo IV área administrativa (1), auxiliar administrativo III (CR) e auxiliar administrativo II (CR). As remunerações iniciais variam de R$ 1.400 a R$ 1.600.

: assistente técnico administrativo IV desenvolvimento de sistema (3 vagas), assistente técnico administrativo IV comunicação social (3), assistente técnico administrativo IV área administrativa (1), auxiliar administrativo III (CR) e auxiliar administrativo II (CR). As remunerações iniciais variam de R$ 1.400 a R$ 1.600. Nível Superior: cargos de assistente técnico administrativo II área administrativa (CR), assistente técnico administrativo II recursos humanos (1), assistente técnico administrativo II licitação e contratos e convênios (1), assistente técnico administrativo II área jurídica (1), assistente técnico administrativo II controle interno (2), assistente técnico administrativo II tecnologia da informação (1), assistente técnico administrativo III recursos humanos (3) e assistente técnico administrativo II almoxarifado e patrimônio (1). As remunerações podem variar entre R$ 1.851,95 e R$ 2.314,93.

Como serão as provas?

As provas do Processo seletivo CISBAF RJ estão previstas para acontecer no dia 08 de janeiro de 2023. A etapa será de caráter eliminatório e classificatório e será composta por 20 questões de múltipla escolha. As disciplinas cobradas serão:

5 questões de língua portuguesa;

5 de informática; e

10 de conhecimentos específicos.

Sobre o CISBAF RJ

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense é uma autarquia interfederativa municipal que pertence a 11 municípios da Região da Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.