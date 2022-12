Procurando por uma MAQUININHA DE CARTÃO mais barata e que valha a pena? Conheça uma boa opção

À priori, a maquininha de cartão com menor taxa de juros que encontramos no mercado certamente é a SumUp. Ademais, isso tem validade para taxas em débito, crédito parcelado, à vista, saldo antecipado, bem como parcelamento de saldo de 30 em 30 dias. Entenda melhor sobre o assunto na matéria que o Notícias Concursos preparou nesta segunda-feira (05).

SamUp: a maquininha de cartão com menor taxa de juros

Inegavelmente, conhecer bem o quanto será cobrado por esse serviço faz bastante diferença, especialmente entre pequenos empresários. Não obstante, a maquininha de cartão com menor taxa de juros torna-se imprescindível, e tê-la permite ampliar as vendas. Dessa forma, a SumUp tem as taxas atrativas, auxiliando na maximização dos lucros.

Mas, é preciso saber que cada tipo de transação possui características distintas e prazos diversos. Por conta disso, as taxas variam. Não obstante, para boa parte dos tipos de transações, é que pode-se afirmar que a máquina de cartão que tem o menor percentual é a SumUp.

Confira logo abaixo as taxas que a SumUp cobra em algumas transações:

Taxa de débito – 1,90%;

Taxa de parcelamento para saldo antecipado – 4,60% + 1,50% por prestação;

Taxa de parcelamento para saldo a cada 30 dias – 3,90%.

Surpreendentemente, ela só perde para a máquina do Mercado Pago nos quesitos taxa de crédito à vista e taxa de parcelamento para saldo em 30 dias. Com efeito, a máquina do Mercado Pago cobra 3,03% no crédito à vista para saldo em 30 dias e 3,60% + taxa fixa. Por outro lado, a máquina da SumUp cobra 3,10% de taxa de crédito à vista.

Demais vantagens e características da SumUp

Além de ser uma maquininha de cartão com menos juros em geral, o aparelho que a SumUp oferece possui uma série de outras vantagens e benefícios. Inicialmente, pode-se afirmar que ela não cobra aluguel dos seus usuários.

Não só isso, mas ela também é entregue grátis para todo o país. Aliás, nos 3 primeiros meses com ela, o cliente só precisa pagar 1% de taxa nas vendas. Não obstante, se oferece a chance de emitir um link de pagamento com SumUp Link nas vendas.

Ademais, o cliente pode escolher entre três tipos de maquininha de cartão com menor taxa de juros: SumUp Top, SumUp On e SumUp Total. A primeira funciona com celulares Android e iOS, enquanto On e Total funcionam com chip 3G e wi-fi.