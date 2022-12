Produtor indica namoro com Humberto Carrão

Foto: Reprodução/ Instagram

Ao que tudo indica, o amor voltou a brilhar para Humberto Carrão. Pouco mais de cinco meses após anunciar o fim do casamento com a também atriz Chandelly Braz, o galã da novela ‘Todas As Flores’, pode estar em um novo relacionamento, desta vez com o produtor Thales Junqueira.

A novidade foi revelada por Thales em uma postagem nas redes sociais. No clique, além de Humberto, os artistas posa, com Regina Casé e Caetano Veloso, e o produtor brinca sobre a intérprete de Zoé ter sido a responsável por unir os dois. “Nossa cupida”, escreveu.

Um dos primeiros registros de Thales no perfil de Humberto foi feito no dia 9 de dezembro. Na legenda, o ator se declara para o produtor, no entanto, não havia sido levantada a possibilidade de um romance. “Brilhante ê! Viva meu amor @thalesjunqueiraa!”.

Nos relatos feitos pelos dois nas redes sociais, a indicação é de que eles se conhecem desde a época em que Carrão participou do filme Aquarius, de 2016.

Já Thales tem fotos ao lado de Humberto desde 2018. Em um dos registros, o produtor congratula o ator e o chama de amigo. “Mirucho, meu amor, feliz aniversário! Que todas as coisas sejam belas! Te amo demais, amigo!”.

Thales e Humberto estão em Salvador para o final de ano. Juntos, o casal visitou alguns pontos turísticos da capital baiana como o Pelourinho e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, além do Porto da Barra.

O primeiro registro do artista em terras soteropolitanas foi justamente ao lado de Thales e de Regina. “Tão bom… amores meus…”, escreveu a atriz.

Nova fase

Desde o fim do casamento com Chandelly, Carrão não assumiu nenhum relacionamento publicamente. Na época que a separação se tornou pública, o ator mostrou um desconforto com o assédio nas redes sociais.

Em entrevista, Humberto afirmou que a repercussão não teve uma exaltação por parte de Chandelly, apenas da dele. “Foi machista. Essa exaltação do solteiro… A coisa não é dividida da mesma forma para os dois lados”, declarou ao jornal ‘O Globo’.

