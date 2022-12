Produtor Rafinha RSQ faz feat com Anitta em novo EP

Foto: Divulgação

Responsável por grandes sucessos da música nos últimos 10 anos, o produtor musical Rafinha RSQ volta em parceria com Anitta, desta vez em dois formatos.

Além da participação na produção de quatro faixas do novo EP da Poderosa, são elas ‘Macetar’, ‘Mel’ e ‘Vem Galopar’, Rafinha dá as caras, ou melhor, a voz como cantor em um feat com Anitta e Costa Gold em ‘Biquíni Vermelhinho’.

Esta é a primeira vez que o produtor trabalha em canções exclusivamente da cantora, onde pôde participar de todo processo criativo ao lado de Anitta, além de ter dado espaço para seu lado cantor.

“É muito massa poder fazer parte de mais um projeto de sucesso com a Anitta, uma artista que não para de se reinventar e que busca sempre trazer novidades para as suas canções. O trabalho foi muito massa de se fazer, pois temos uma afinidade musical muito grande, o que acabou facilitando ainda mais toda a produção.”, comentou o produtor.

A parceria entre os artistas é antiga, RSQ já produziu outros grandes sucessos da funkeira, como ‘Loka’, que deu fama nacional ao produtor, ‘Modo Turbo’, com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, ‘Tic Nervoso’ – com Xanddy Harmonia e ‘Beijar Queima Roupa’, com o cantor Lucas Lucco.

