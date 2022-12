Profissionais da Secretaria de Saúde de Penedo são atualizados sobre HIV e ISTs

Secom PMP

O Dezembro Vermelho não é apenas para conscientizar a população, mas também é tempo de atualizar os profissionais da saúde, trabalho que a Prefeitura de Penedo realiza por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Nesta quarta-feira (14), médicos, dentistas e enfermeiros das unidades de saúde do município participaram de uma atualização sobre HIV e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A convite da SEMS Penedo, Dr. Almir Santana ministrou palestra para as equipes de saúde. Ele é referência nos assuntos e foi o primeiro médico a atender pacientes com HIV/Aids, em Sergipe, há 24 anos.

“Vim para Penedo para poder ajudar os profissionais porque eu sei das dificuldades que todos nós passamos. Vim tirar todas as dúvidas e trazer as últimas novidades, principalmente, sobre Aids”, disse o Dr. Almir.

Além da palestra, as coordenadoras da Vigilância em Saúde e da Atenção Básica mostraram os novos indicadores da saúde do Previne Brasil para 2023 e orientaram os profissionais para o cumprimento das metas.

“Fizemos a pactuação dos indicadores de saúde com os nossos profissionais porque isso traz um reflexo dos nossos números positivos, que são referência no Previne Brasil, além da atualização sobre HIV, Aids, Hepatites Virais e Sífilis. Sífilis tivemos uma diminuição de notificações e hepatite se manteve comparado aos últimos anos, porém o HIV tivemos um aumento de notificados”, disse a Superintendente da Vigilância em Saúde, Jamilla Gabriela Santos Peixoto.

Indicadores da saúde

Desde 2017, com a criação da Lei Municipal Nº 1.602, os indicadores da saúde incidem diretamente no valor pago aos profissionais da saúde. Por isso, as coordenadoras da Vigilância em Saúde e da Atenção Básica da SEMS aproveitaram o momento para apresentar os indicadores que serão colocados como meta para o próximo ano.

“Quando nós cobramos os indicadores, incentivamos para que as equipes se empenhem para alcançar os resultados porque por trás desses números está a assistência maior para a população. Sempre é para melhorar a assistência aos pacientes”, afirma a diretora de Atenção Primária de Penedo, Monike Souza Nunes Damasceno.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media da SEMS Penedo