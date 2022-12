Projeto promove ações de transformação em escolas públicas após a pandemia

O projeto intitulado Escola Transforma tem promovido ações de renovação e transformação de ambientes em escolas públicas do país nesse pós pandemia da Covid-19. O projeto começou a ser desenvolvido em 2021 e começou a ser posto em prática nesse ano.

De acordo com os organizadores, o projeto tem como um dos seus objetivos buscar o ensino de qualidade para driblar as dificuldades no aprendizado geradas no período de pandemia. As ações são diversas e variam de acordo com a demanda de cada escola.

Uma das escolas contempladas foi a escola municipal Carlos de Andrade Rizzini, situada em Santo Amaro, na zona centro-sul do município de São Paulo. A unidade de ensino recebeu através do projeto uma brinquedoteca com acervo de 100 livros e 60 brinquedos, equipamentos para o novo laboratório de ciências, uma sala de artes e horta. Além disso, o projeto promoveu a renovação da pintura externa da escola.

O projeto é desenvolvido através das ações de responsabilidade social da Nutrien, em parceria com a Rede Educare. Além disso, conta com a colaboração das Secretarias Municipais de Educação. De acordo com a pedagoga Letícia Tavares, responsável pelos projetos da Rede Educare, a escolha das escolas participantes é feita por meio de pesquisa e análise de suas necessidades das unidades escolares:

“Fazemos uma pesquisa e depois analisamos as escolas que precisam do projeto. No ano passado, começamos com seis unidades em várias regiões do Brasil. Os seis projetos-pilotos foram realizados nas cidades de Madre de Deus (MG), Coromandel (MG), Porto Nacional (TO), Cristalina (GO), Rio Verde (GO) e Itapetininga (SP)”, explica.

No momento, o projeto está sendo desenvolvido em três regiões. Atualmente, o Escola Transforma contempla escolas dos estados de Rondônia e Tocantins (Norte), São Paulo e Minas Gerais (Sudeste) e Paraná (Sul).

