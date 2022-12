Projeto ‘Sacadas Musicais’ leva espírito natalino ao Pelourinho

O clima natalino já tomou conta de Salvador e nos últimos dias o projeto “Sacadas Musicais” tem levado música pela capital. O coral Música das Nascentes, coordenado pelo maestro Fred Dantas, se apresentou no Pelourinho, entre os dias 16 e 18 de dezembro. As apresentações aconteceram na sacada da Federação Espírita da Bahia, no Cruzeiro de São Francisco.

O coral ainda se apresentará na sacada do Casarão 17, no Largo do Terreiro de Jesus, e no SENAC Pelourinho, localizado no Largo do Pelourinho. As apresentações acontecem nos dias 20, 21 e 22 de dezembro.

Confira abaixo uma galeria de fotos das apresentações do coral no Cruzeiro de São Francisco:

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Foto: Max Haack/ Agência Haack

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.

Veja também: De passeio por Salvador, Regina Duarte posa com policial no Pelourinho

Melly convida Lazzo Matumbi para apresentação especial no Pelourinho

Turista alemão é agredido e roubado no Pelourinho, em Salvador

bahiaCoralNatalnotícias da bahiaPelourinhosacadas musicaissalvador