Promoção de PIX natalino é FAKE

Nos últimos dias, mais um golpe envolvendo o Nubank está circulando no WhatsApp. Dessa vez, a mensagem que vem sendo divulgada pelos criminosos afirma que o banco digital está dando R$ 50 via PIX por meio da promoção “Nubank Natal Feliz”, no entanto, é importante informar que isso se trata de uma fraude.

Assim como os outros crimes já relatados, os golpistas enviam um link para as vítimas, de forma que conseguem capturar diversos dados pessoais e financeiros. Com tantos casos de golpes virtuais circulando, é importante que os cidadãos fiquem atentos a propostas que pareçam muito vantajosas.

Para o Nubank, “Tempos difíceis nos tornam mais vulneráveis e os golpes tendem a se proliferar. Desemprego em alta e pandemia, por exemplo, são condições ideais para fraudadores, porque eles se apoiam em promessas nas quais queremos desesperadamente acreditar”.

Ao receber essas propostas que pareçam bastante vantajosas, é importante que os cidadãos façam uma pesquisa em fontes confiáveis antes de clicar no link. Além disso, é importante considerar que as promoções do Nubank são sempre divulgadas nos canais oficiais da instituição e não por meio do WhatsApp.

Veja o que fazer ao cair em um golpe

Ao acabar sofrendo algum golpe na internet, é importante que algumas atitudes sejam tomadas o mais rápido possível. Desse modo, as vítimas devem, antes de mais nada, registrar um Boletim de Ocorrência que pode ser feito online, no site da Polícia Civil ou presencialmente.

Também é indicado que as vítimas troquem as senhas de acesso de contas bancárias, redes sociais, e-mails e quaisquer outras contas ou aplicativos que considerem importantes. Os amigos e familiares também devem ser avisados, já que muitos criminosos, se passando pelas vítimas, solicitam dinheiro para os contatos do celular.

Acompanhar o extrato bancário após sofrer um golpe também é uma forma de evitar estragos maiores. Nesses casos, se as vítimas notarem alguma movimentação suspeita é importante que a instituição bancária seja informada o mais rápido possível.

A plataforma SOS do Nubank

O número de golpes tem aumentado consideravelmente na internet e o nome do banco digital Nubank tem sido muito utilizado por criminosos. Pensando nisso, a fintech criou o SOS Nu, um canal que conta com inúmeras dicas para os usuários que acabaram caindo em golpes ou sendo vítimas de furtos ou roubos.

O SOS Nu é uma área localizada dentro do blog do Nubank e reúne algumas dicas que podem ser úteis para os clientes que sofreram algum golpe ou fraude. A plataforma desenvolvida pelo banco digital permite que os usuários encontrem o passo a passo de como proceder nesses casos, ou seja, explica como fazer um Boletim de Ocorrência, informa os canais de atendimento do Nubank, etc.

“Queremos que nossos clientes possam se proteger e ter fácil acesso ao que precisam saber nessa hora difícil. Nós trabalhamos sempre para manter nossos clientes mais seguros, não só com nossos produtos e serviços, mas também com conteúdo informativo e educacional.”, afirma Cristina Junqueira, co-fundadora e CEO do Nubank no Brasil.