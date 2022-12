Provas do concurso para o DPT acontecem no dia 11 de dezembro

Foto: Aldo Matos/Acorda Cidade

O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (2) a convocação de candidatos aptos para as provas do concurso público do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia. Os testes objetivos e discursivos serão aplicados em Salvador no dia 11 de dezembro e o cartão de convocação já está disponível on-line.

As provas objetivas terão 100 questões de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos. Já a discursiva consiste na produção de um texto discursivo. O concurso está oferecendo 465 vagas de nível superior.

Entre elas, 103 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico. Os cargos integram o qaudro da Polícia Civil e tem carga horária de 40h semanais. Após o resultado final e homologação, os candidatos serão convocados para fazer exames pré-admissionais.

É importante lembrar que as vagas serão preenchidas de acordo com a classificação final e com os interesses da administração pública

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.