Público provoca Gusttavo Lima com gritos por Lula em Salvador

Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Apoiador declarado do candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) na campanha presidencial de 2022, o cantor Gusttavo Lima precisou ouvir de apoiadores do candidato eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT) cânticos de felicidade durante a apresentação em Salvador na madrugada desta quinta (29).

Penúltima atração a se apresentar no Festival Virada Salvador, o sertanejo subiu ao palco ao som de um coro para Lula momentos após uma pausa no show.

O artista, que esteve ao lado de Bolsonaro na campanha pela reeleição no Governo Federal, chegou a participar de reuniões com a equipe do militar, além de aparecer em vídeos pedindo votos para o presidente que encerra o mandato no dia 31 de dezembro de 2022.

“É sobre o idealismo da família, sobre o idealismo dos filhos […] E é sobre nós, sobre eu, minha esposa, o futuro dos nossos filhos. Sobre o agro, sobre as pessoas do interior, sobre as pessoas que colocam a comida da mesa de cada brasileiro”, disse o ‘Embaixador’.

Gusttavo Lima ainda se envolveu em uma grande polêmica ao defender o uso de armas durante uma live promovida por Bolsonaro.

“Defendo a questão do armamento, porque gosto de dar uns tirinhos de esporte. De vez em quando, vou na fazenda e sapeco uns tiros. Tenho um 38, é confusão na certa”, disse revelando qual arma tem em casa.

