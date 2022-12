PUC-Campinas recebe inscrições para processo seletivo de vagas remanescentes

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento das vagas remanescentes. A seleção visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2023 em diversos cursos de graduação.

De acordo com o cronograma, as inscrições para o Vestibular – 1º semestre de 2023 devem ser feitas até o dia 23 de janeiro. Podem se inscrever candidatos que concluíram ou concluirão o Ensino Médio ou equivalente antes de 1º de fevereiro de 2023.

Conforme as orientações da PUC-Campinas, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da instituição. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Seleção

Segundo a PUC-Campinas, o processo seletivo contará com duas modalidade de seleção. Desse modo, os candidatos poderão optar pelo formato tradicional, com aplicação de provas, ou pela seleção via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os candidatos que optarem pelo aproveitamento do Enem poderão se inscrever com as notas das edições de 2013 a 2021. A PUC-Campinas levará em consideração todas as notas, das provas objetivas e da prova de redação. Já a aplicação da prova geral está marcada para o dia 26 de janeiro de 2023. A prova será composta por questões sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação dos primeiros resultados está prevista para o dia 2 de fevereiro. Os candidatos convocados deverão realizar as matrículas entre os dias 2 e 7 de fevereiro.

Acesse o site da PUC-Campinas para mais informações.

