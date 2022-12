PUC-SP publica resultado final Vestibular de Verão 2023

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) publicou nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, o resultado final do Vestibular de Verão 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados na 1ª chamada por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma da PUC-SP, o período de matrícula começa na quarta-feira (14). Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula até a próxima sexta-feira, dia 16 de dezembro, com a entrega de todos os documentos solicitados pela universidade.

Caso haja vagas não preenchidas, a PUC-SP prevê ainda a realização de uma 2ª chamada para o dia 10 de janeiro de 2023, com matrículas nos dois dias úteis seguintes.

Vestibular de Verão 2023

Conforme o edital do Vestibular de Verão 2023, a oferta total da PUC-SP é de 2.465 vagas para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023. O edital indica ainda que as vagas são para 35 cursos de graduação de diversas áreas ministrados nos campi da instituição.

A universidade aplicou as provas do processo seletivo no dia 27 de novembro, de forma virtual, com as questões divididas em dois blocos de provas. O 1º Bloco contou com a aplicação de Provas de Redação e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Já o 2º Bloco contou com Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e de Matemática e suas Tecnologias. Os gabaritos das provas objetivas estão disponíveis no site da Nucvest.

