Quais as consequências de não pagar o FINANCIAMENTO DO VEÍCULO?

O financiamento do veículo é uma das formas mais utilizadas para que o brasileiro conquiste um carro novo. No entanto, em meio a tantas contas, não é difícil encontrar quem não consegue arcar com a despesa dessa linha de crédito.

Nesta quinta-feira (15), na matéria que o Notícias Concursos preparou, você confere quais atitudes são indicadas para aqueles que não conseguem pagar o financiamento do veículo. Continue com a leitura e confira.

Como funciona o financiamento do veículo?

O financiamento de veículo nada mais é que uma espécie de empréstimo, no qual o solicitante pega o dinheiro com o banco para a compra do veículo e depois o devolve em prestações, sinalizadas em contrato. O acordo também pode ser feito diretamente com a concessionária, mas é importante frisar que a instituição financeira sempre estará envolvida.

O que fazer quando não se paga o financiamento?

Antes de fechar um financiamento de veículo e de qualquer outro tipo, é importante ter um planejamento financeiro e buscar por parcelas que caibam no seu orçamento. Esse cuidado é essencial para evitar problemas relacionados a inadimplência.

No entanto, em casos de imprevistos que levem ao não pagamento de uma ou mais parcelas, o banco costuma entrar com ação de execução da dívida. Há também a ação de busca e apreensão do veículo.

Importante: a instituição deve comprovar que a dívida do consumidor realmente existe para que a busca e apreensão seja feita. Isso deve ser feito por meio de carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto da dívida.

O que fazer para quitar o financiamento?

Separamos algumas dicas que podem te ajudar a quitar sua dívida de financiamento com o banco. Confira quais são elas:

Tente renegociar sua dívida

Caso você esteja com dificuldade em arcar com as parcelas do financiamento, uma alternativa interessante é tentar fazer a renegociação da dívida. No entanto, vale frisar que, nesse caso, o valor final do crédito será maior, porém as parcelas ficam mais baixas e isso pode facilitar o pagamento.

Transfira o financiamento

Se você estiver com o pagamento das parcelas em dia, mas já prevê que não conseguirá arcar com as despesas no futuro, tente oferecer o veículo. Consequentemente, o financiamento vai junto para outra pessoa. Para realizar o processo é preciso que a instituição financeira avalie se o novo comprador pode receber essa transferência.

Troque o veículo

Se você tem o financiamento do veículo, trocá-lo por um modelo mais barato também é uma opção totalmente viável. Isso principalmente se você utiliza seu veículo como uma necessidade de transporte e não deseja depender de outros meios.