No fim de ano, a importância do encerramento da empresa vem à tona quando paramos para observar o quanto esse evento é significativo e pode trazer boas sensações para os colaboradores.

Porém, nem todo mundo compreende os motivos pelos quais esse encerramento realmente vale a pena. E, por isso, fizemos este guia com considerações sobre o tema. Vejamos a seguir!

Qual a importância do encerramento da empresa?

A importância do encerramento da empresa se deve ao fato de que, simbolicamente, ela pode ser bastante significativa. Quando comemoramos o ano que passou, festejamos o encerramento de um ciclo e visualizamos a possibilidade de um recomeço, podemos ter mais “energia” para enfrentar os desafios que vêm pela frente.

Além disso, outros pontos podem ser levados em conta, como por exemplo:

1. Encerra mais um ciclo, simbolicamente

Como o próprio nome do evento nos dá a entender, o encerramento de fim de ano nada mais é do que o encerramento de um ciclo. Ele põe um ponto final no ano que vivemos e abre caminho para uma nova fase, cheia de possibilidades e caminhos. Isso, simbolicamente, pode nos ajudar a refletir sobre tudo o que conquistamos e o que almejamos de agora em diante.

2. Auxilia na motivação para o próximo ano

A importância do encerramento da empresa também se associa com a possibilidade de nos sentirmos mais motivados com relação ao que está por vir. Podemos visualizar as nossas conquistas deste ano e avaliar o que podemos fazer para ir mais longe ano que vem. Sendo assim, é uma excelente forma de renovar a nossa motivação no trabalho.

3. Abre o caminho das férias de fim de ano

Sem dúvidas, a importância do encerramento da empresa está relacionada à possibilidade de sentirmos o “clima” de que as férias e as festas de confraternização estão só começando. Isto é, temos a possibilidade de viver as nossas férias com mais afinco, pois criamos uma verdadeira passagem para esse momento.

Claro que isso não se enquadra no estilo de vida de todas as pessoas, mas, certamente, muitas podem enxergar dessa forma.

4. Aumenta o engajamento dos colaboradores

Proporcionar um momento para festejar e encerrar o ano pode ser uma forma de aproximar os colaboradores. Esses eventos de confraternização estimulam as interações, o que pode impactar no engajamento que existe no ambiente de trabalho em si.

Portanto, investir em uma festa de encerramento pode ser bem interessante.

5. Melhora a imagem da empresa

A imagem da empresa também pode usufruir de benefícios devido à possibilidade de se investir em uma festa de encerramento. Isso porque a empresa mostra que está ali com os colaboradores, enxergando-os como seres humanos que precisam de descanso, diversão e descontração.

Isto é, quebra-se com aquela ideia de que a empresa é fria e distante das pessoas, fazendo com que os colaboradores percebam que existe um espaço humano na corporação.

Logo, a importância do encerramento da empresa também está relacionado, portanto, com a melhora da imagem que é passada para as pessoas de maneira geral.

E você? Já começou a organizar a sua festa de encerramento? 🙂