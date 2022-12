A importância do planejamento para o ano novo está relacionada a todos os benefícios que essa prática é capaz de proporcionar para as pessoas. Algumas podem dizer que não percebem tamanha importância nesse “ritual” de planejar o novo ano, porém, neste texto nós trouxemos alguns apontamentos que podem fazer com que você mude de ideia.

Quem sabe você acaba descobrindo uma oportunidade de se preparar ainda mais para o ano novo? Veja a seguir!

Qual a importância do planejamento para o ano novo?

O Ano Novo está quase aí e, por isso, nada melhor do que fazer um planejamento que nos ajude a dar passos mais assertivos nos próximos 12 meses. Porém, qual a importância dessa prática? O que ela realmente oferece para nós? Veja algumas considerações sobre isso:

1. Ajuda a direcionar os próximos passos

A importância do planejamento para o ano novo se envolve com a possibilidade que temos de direcionar os nossos próximos passos. Podemos compreender o que devemos fazer, mês a mês, para ficarmos mais perto daquele sonho que tanto almejamos.

É claro que não dá para prever o futuro e fazer um plano infalível, no entanto, ter a possibilidade de possuir um “norte” pode ser bem interessante.

2. Contribui para a motivação

Quando vamos traçando os próximos passos profissionais ou estudantis, podemos ter uma visão mais clara de onde estamos e onde queremos chegar. Essa visão pode servir de combustível na hora de nos sentirmos mais motivados.

Pois pare e pense: se a rotina for sempre aleatória e não soubermos quais são os nossos reais objetivos, como será possível ter mais motivação no dia a dia? Pois é! Por isso que a importância do planejamento para o ano novo também está envolvida com o aumento da motivação.

3. Fornece um momento de autoavaliação e autoconhecimento

Quando sentamos para planejar o nosso novo ano, passamos por um processo de reflexão. Precisamos pensar sobre o ano que passou, o que está acontecendo em nossas vidas neste exato momento e o que queremos atingir no futuro.

Tudo isso nos ajuda na hora de autoavaliarmos o nosso desempenho nos últimos meses, bem como fortalece o autoconhecimento, já que teremos que olhar para nós mesmos e para os nossos sonhos na hora de traçar o futuro que queremos.

4. Ajuda na hora de enxergar as conquistas pessoais

Como teremos que levar em conta onde estamos e tudo que conquistamos no último ano, a importância do planejamento para o ano novo também se envolve com a possibilidade de darmos mais atenção às conquistas pessoais.

Afinal, muitas vezes nos esquecemos delas e relembrá-las pode ser bem interessante para a nossa motivação e, até mesmo, nossa autoestima.

5. Cria um momento de encerramento e recomeço

O fato de tirarmos um momento para pensar em tudo o que passou e visualizar tudo o que queremos conquistar nos ajuda a criar um momento de “passagem de ciclo”. Isto é, conseguimos encerrar o que aconteceu em 2022, simbolicamente, e iniciar um novo ano, cheio de novas oportunidades, o que pode ser bem agradável e interessante para muitas pessoas.

Por isso, esse planejamento tende a ser incrível. Experimente.