Quatro marcas de doces mais saudáveis e personalizados

Foto: Divulgação

Doces com ingredientes mais naturais? Veganos? Doces sem lactose, sem glúten e sem conservantes? Essas marcas misturam diversas dessas possibilidades, com muita personalização.

Conheça combos de lasquinhas, bolos, sobremesas criativas e mais. O melhor? Muitas delas personalizam entregas para presentes, com belíssimas caixas e outros mimos. Confira:

Foto: Divulgação

1. BEJU Doces | @beju_doces

É possível pedir combos com cartas (tudo personalizado) para a marca, que produz doces artesanais e mais naturais. Frutas verdadeiras e outros itens de qualidade são utilizados nas produções.

Suspiros, florentinas, brownies especiais e até sobremesas criativas fazem parte do cardápio recheado. Sabores resgatados da infância e experiências turísticas geraram os carros-chefes.

Foto: Divulgação

2. HEALTHY | @healthyporvc

A marca serve apenas alimentos

altamente nutritivos e saborosos. As opções são Low Carb, sem açúcar, sem lactose e veganas. O cardápio também inclui almoço, café da manhã e muito mais.

A variedade de doces e sobremesas está sempre sendo atualizada, com tortas, waffles e outras possibilidades.

Fotos: Divulgação

3. Doce Prova Fitness | @doceprova

A Doce Prova Gourmet & Fitness oferece uma variedade de tamanhos, tipos e sabores de bolos e doces fitness. Os doces são fresquinhos, feitos no dia.

Se você precisa de um bolo personalizado é a pedida ideal. Os cakes podem ser decorados com as letras do aniversariante, por exemplo.

4. Prana Soul | @pranasoulfood

Opções veganas, sem glúten, sem leite e sem conservantes estão inclusas na marca, que já é adorada pelos soteropolitanos e é comandada pela nutricionista Leticia Pazos.

Cookies, bolos em formato de coração e muitas outras delícias criativas podem ser adquiridas. Tudo é feito com foco na saúde e no sabor.

