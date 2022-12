Quatro pontos de preocupação de cibersegurança para 2023

Sem descanso do ransomware: essa foi a principal ameaça para as organizações no primeiro semestre de 2022, e o ecossistema do ransomware continuará evoluindo e crescendo com a formação de grupos criminosos menores e mais ágeis para fugir da aplicação da lei. De acordo com a Check Point, de 2020 para 2021, aumentou em 14% os ataques de ransomware em todo mundo. Além disso, uma em cada 60 organizações no mundo são impactadas por ataques de ransomware semanalmente, com um custo que chega a ser sete vezes maior que o do resgate pago.