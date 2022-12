‘Que alegria, viva a Bahia’

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Maria Bethânia desembarcou em Salvador no início da manhã deste domingo (4) e registrou o momento nas redes sociais. No Instagram, a artista publicou um vídeo da chegada, com a música “Pertinho de Salvador”, de trilha sonora.

Na legenda, Bethânia escreveu: “Hoje é dia de Santa Bárbara. Esta semana tem show na Concha Acústica. Logo nos veremos! Que alegria! Viva Santa Bárbara. Viva a Bahia!”

Ao chegar em Salvador, Bethânia acenou para fãs na avenida Contorno. Ela estava vestida com a camisa do Corpo de Bombeiros, instituição que realiza a tradicional homenagem a Santa Bárbara em Salvador

Bethânia está em Salvador para duas apresentações na Concha Acústica do Teatro Castro Alves na quarta-feira (7) e quinta (8). A apresentação faz parte da turnê Sucessos, que tem um repertório com músicas de toda sua carreira, incluindo trabalhos mais recentes e canções inéditas em sua voz.

