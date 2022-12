Foto: Reprodução/Redes Sociais

A França pode não ter ganho a Copa do Mundo contra a Argentina, mas um jogado da seleção francesa se destacou na competição: Mbappé. Aos 23 anos, o jogador entrou para a história neste domingo (18), como o maior artilheiro em finais do Mundial.

Mbappé marcou três gols contra os campeões argentinos e foi o quinto a jogador a fazer ao menos um gol em duas decisões em Copas, se juntando a Vavá, Pelé, Breitner e Zidane. O camisa 10 da França é também o segundo jogador mais novo a marcar em duas finais de Copa do Mundo e o primeiro a marca três gols da decisão do Mundial desde Geoff Hurst, em 1966.

Mas, quem é Mbappé, o maior artilheiro em finais de Copa do Mundo?

Kylian Mbappé, ou apenas Mbappé, tem 23 anos e já tem um currículo de respeito no futebol. Campeão do Mundo aos 19 anos, o jogador francês atualmente é titular no Paris Saint-Germain, mesmo time de Neymar e Lionel Messi.

Considerado um dos melhores do mundo, Mbappé é conhecido pela velocidade e pelos dribles. A estreia foi pelo Monaco, em 2015 e em 2017 assinou com o Paris Saint-Germain por empréstimo até junho de 2018, onde logo assinou como titular e se tornou um dos principais nomes do clube.

Pela seleção francesa a estreia ocorreu em março de 2017, contra o Luxemburgo. No mesmo ano foi convocado para a Copa do Mundo, onde consagrou como campeão aos 19 anos, ficando atrás apenas de Pelé, que foi campeão em 1958 na Suécia, aos 17 anos.

Em 2018, durante a final contra Croácia, o jogador marcou e também se tornou o segundo jogador mais jovem a marcar em uma decisão de Mundial. Já na Copa de 2022, Mbappé superou a marca de Pelé em gols, alcançando a marca de nove em Copas do Mundo.

Mbappé é considerado uma das apostas do futebol e promessa da seleção francesa.

