R$ 50 MIL DE EMPRÉSTIMO: conheça a instituição que oferece o crédito e se vale a pena

A busca por crédito em 2022 tem atingido altos números no país. Um dos fatores tem a ver, claro, com a crise econômica, que serviu para aumentar o desemprego. Além disso, a oferta de dinheiro emprestado também aumentou junto com a demanda. A Creditas, por exemplo, é uma das empresas que oferecem R$ 50 mil de empréstimo para Pessoas Físicas e Jurídicas.

Empresa de crédito, a Creditas atua exclusivamente através do mercado financeiro digital. Possuindo, portanto, uma série de ofertas tanto com garantia de imóvel ou de veículo. Estão aptos a buscar a contratação do recurso tanto pessoas comuns, como também empresas de vários portes. O início do pagamento da primeira parcela é para até 60 dias, após contrato assinado. Para saber mais sobre os R$ 50 mil de empréstimo, confira a matéria desta terça-feira (27) do Notícias Concursos.

R$ 50 mil de empréstimo para Pessoas Físicas

Sediada na zona Sul de São Paulo, a Creditas oferece todos os atendimentos de forma online por e-mail, telefone ou chat em tempo real. A contratação de empréstimo através da empresa pode ser feita por meio do site creditas.com ou através do aplicativo Creditas, disponível para smartphones com sistema operacional Android ou iOS.

As opções voltadas para clientes comuns são empréstimos de imóvel em garantia ou com veículo em garantia. De acordo com a empresa, as ofertas são vantajosas por serem oferecidas com taxas a partir de 0,75% – no caso de imóvel como garantia – ou de 1,39% no caso de oferecer um veículo em garantia.

As taxas citadas acima correspondem aos juros mensais, que serão impostos sobre o valor total do montante a ser contratado. Vale ressaltar, ainda, que é necessário consultar todas as informações sobre IPCA, Sistema de Amortização Price e o Custo Efetivo Total (CET), antes de fechar qualquer negociação com alguma empresa.

São oferecidos valores a partir de até R$ 3 milhões e com até 10 anos para amortizar a dívida totalmente. A simulação do empréstimo pode ser feita através do seguinte endereço localizado no site da empresa: https://www.creditas.com/simulacao/emprestimo.

Para fazer a solicitação de um empréstimo, basta clicar no link destacado acima e inserir o valor que deseja contratar e o prazo de pagamento, além, claro, de seu nome completo e e-mail para contato. Em seguida, mais informações sobre o perfil financeiro do cliente serão solicitadas para poder ser feita uma análise de crédito. Por fim, a empresa irá responder em contato por telefone ou e-mail.

Empréstimo para empresa ou profissionais CLT

A Creditas também possui opções de empréstimo exclusivas para empresas ou colaboradores de instituições privadas com carteira assinada sob regime CLT. É possível envolver veículo, imóvel ou até salário como garantia – neste caso, para opção de contratos consignados.

Carro, casa, apartamento ou salário. Quando você usa uma garantia para o empréstimo, o processo é confiável para os dois lados: a falta de pagamento diminui e as taxas de juros ficam muito menores. É mais dinheiro liberado e um prazo maior disponibilizado. A forma de contratação e a taxa de juros são as mesmas destacadas acima.

Creditas é confiável? Veja a reputação no Reclame Aqui

Maior plataforma de reclamações de consumidores contra empresas, o site Reclame Aqui considera a empresa Creditas como confiável e lhe dá uma nota 7.8. Isso porque, 99.7% das reclamações entre junho a novembro de 2020 tiveram atendimento. O índice de solução dos problemas é de 83,5%. A nota dada exclusivamente pelos consumidores para os R$ 50 mil de empréstimo é de: 7.04.