Rachel Reis fará abertura do Réveillon do Bailinho

Foto: Flora Negri

A cantora Rachel Reis será a responsável por fazer a abertura da festa ‘Réveillon do Bailinho’, da banda Bailinho de Quinta, que acontecerá na capital baiana no Trapiche Barnabé.

Sensação da música brasileira, a baiana de Feira de Santana será a primeira atração a subir ao palco do evento, que contará ainda com show de Cortejo Afro.

“Vou trazer o álbum Meu Esquema, que lancei esse ano, músicas do EP Encosta e alguns covers. É muito bom entrar em 2023 com esse clima festivo do Bailinho”, afirma a artista.

Em seguida, o grupo Bailinho de Quina anima os foliões na virada, iniciando o ano em clima de Carnaval. “Quero ver pessoas dançando com verdade, cobertas de glitter, cheias de desejos para começar a realizar ali, naquele momento”, declara Graco, músico do Bailinho.

Foto: Divulgação

Com um repertório diverso e dançante, marchinhas, axé, MPB, frevo e lambada ganham novos arranjos no show da banda, que traz músicas conhecidas de outros carnavais para embalar a contagem regressiva da virada em clima de muita festa.

A noite será encerrada ao som do Cortejo Afro, levando a energia do ritmo pulsante da percussão. “Vamos iniciar o ano cantando, dançando e atraindo tudo o que for bom. Os encontros do Cortejo com o Bailinho são sempre muito especiais e queremos dividir os melhores sentimentos com o público”, conta Veko Araújo, sombreiro do Cortejo Afro.

Foto: Divulgação

O Réveillon do Bailinho é uma festa open bar e inclui whisky (Ballantine’s), vodka (Absolut), gin (Beefeater), cerveja (Amstel e Heineken), refrigerante, tônica e água.

Na praça de alimentação serão comercializados crepe, pizza, bolo e abará com opções vegetarianas e veganas. Os ingressos custam R$ 335,00 e estão à venda no Sympla.

SERVIÇO

Réveillon do Bailinho com Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e Rachel Reis

Onde: Trapiche Barnabé – Av. Jequitaia, 5 – Comércio

Quando: 31 de dezembro (sábado), a partir das 21h até 5h

Ingressos: R$ 335,00 (Open Bar)

