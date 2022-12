Radialista baiano é morto a facadas em Portugal

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O radialista baiano, natural da cidade de Itanhém, Edmilson Mattos, de 44 anos, foi morto a facadas na madrugada da última quinta-feira (29), em Portugal, onde mora há quase 20 anos e trabalha como taxista.

O crime aconteceu na cidade de Sintra, que fica a 40 minutos da capital lusitana, Lisboa. As informações são de jornais locais.

O corpo do baiano foi encontrado em via pública próximo a um táxi, com golpes de faca no tórax. Por volta das 3h14 da manhã, o assassinato foi alertado para equipes de segurança e a emergência, que chegou ao local com o taxista já sem vida.

De acordo com o Fala Portugal, da TV Record em Portugal, a Polícia Judiciária investiga a última viagem e procura os suspeitos do crime.

O Itamaraty até o momento não se pronunciou sobre o caso.

Edmilson Mattos trabalhou como locutor-animador na Rádio Nova Cidade FM, em Itanhém. O baiano também foi repórter na Rádio Extremo Sul FM, que na ocasião ainda era AM.

