Radialista morre afogado em rio no norte da Bahia

Um radialista morreu afogado, no último final de semana, após ter sido levado pelo correnteza de um rio na cidade de Chorrochó, norte da Bahia. José Eduardo dos Santos estava com um amigo a bordo de uma moto e, segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi arrastado pela água no povoado de Riacho Grande.

Outro homem, de identidade não revelada, ficou preso em uma cerca e foi socorrido por moradores da região. Ele foi encaminhado para um hospital no sábado (3) e o estado de saúde não foi divulgado.

O corpo de José, que desapareceu após ser levado pela correnteza, só foi encontrado na segunda (5) por pescadores. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paulo Afonso e liberado na noite do mesmo dia. O sepultamento da vítima aconteceu na terça (6) em Santa Maria Boa Vista, estado do Pernambuco, onde ele vivia.

